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دب يقتحم منزل ويتجول فيه

منذ ساعة
663
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دب يقتحم منزل ويتجول فيه

لندن (صدى):
اقتحم دب أسود ضخم، منزل، حيث أصيب أصحاب المنزل في حالة صدمة عندما وجدوه يتسلل إلى غرفة نوم في منزلهم ويعبث في غرفة المكتب.

وذكرت تقارير بريطانية أن تمكن أصحاب المنزل تمكنوا من إغلاق باب الغرفة ، ليخرج من خلال نافذة، لكن لسوء حظهم ، تم إغلاق النافذة وأجبروا على اقتحام المدخل وفتح الباب والسماح للحيوان بالخروج من المنزل.

واكتشف صاحب المنزل في وقت لاحق أن الدب قد دخل بقوة عن طريق ضرب شاشة النافذة، وعلى الرغم من أن معظم الناس لن يكونوا هادئين جدًا إذا واجهوا فجأة دبًا أسود يزن 600 رطل في منزلهم ، قال صاحب المنزل إنه لم يشعر بالتهديد.

 

دب
بريطانية
حيوان ضخم
دب أسود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136039
منذ 43 دقيقة
شوف المربى باالثلاجه وجنبه قارورة عصير مصفى .. كل واشرب هنيئاً ..

.. لو فيه احد باالبيت مزمز عليه تكريماً لتشريفك البيت ..

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كجمغلو
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مشكلة الذئب يأكل جزء بسيط فقط من الاغنام ويترك الباقي ...ويقضي على كل ما في الشبك من اغنام بنفس الطريقة

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