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النيابة العامة: الخداع المتعمد في العلاقة التأمينية يستوجب المساءلة

منذ 7 ساعات
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النيابة العامة: الخداع المتعمد في العلاقة التأمينية يستوجب المساءلة

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من الخداع المتعمد في العلاقة التأمينية للحصول على منافع أو أموال، مؤكدة أن ذلك التصرف يستوجب المساءلة

وقالت النيابة العامة أن الاحتيال طبقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، يعني قيام أحد أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد، والذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة، مؤكدة أن مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة النظامية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الضمان الصحي عزمه إطلاق حملة توعوية جديدة للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.

النيابة العامة
التأمين الصحي
الخداع المتعمد
العلاقة التأمينية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83343
منذ 3 دقائق
كيف يعني

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ,, خبر يبشر باالخير ..
ابو عمار
الله يرحمها

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