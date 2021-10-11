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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الأخبار
منذ 36 دقيقة
1146
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

جدة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136030
منذ 25 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ف م ش
يا الله , الله يعين , الله يرزقنا
د محمد ماجد بخش
فاطمة... يا رااااجل اهيييه!
د محمد ماجد بخش
إن شاء الله يطيح قريب في البحر ونلقى فيه ذهب عيار ٢٤ يخفف عنا بعض الذي أصابنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مادرينابك يااللي باالظلام تغمّز ..

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