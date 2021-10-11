فاطمة الأنصاري تكشف حالتها الصحية: "الله لا يبليكم في أحبابكم"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت الفاشينيستا فاطمة الأنصاري لطمأنة متابعيها على حالتها الصحية، وذلك على خلفية وعكتها الصحية الأخيرة.
وقالت الأنصاري: " قبل كل شيء الله لا يبليكم في أحبابكم"، موضحة أنها بدأت يومها بشكل طبيعي واستيقظت من النوم بأفضل حال، لكنها توسوست من أن يعود لها ألم أحست به في السابق، فأخذت حبة مسكن للآلام بعد تناولها وجبة الغداء.
وأشارت فاطمة الأنصاري إلى أنه بعد ذلك ارتفعت حرارتها وتعبت كثيراً فنُقلت إلى المستشفى، موضحة أنها لا تزال تتابع وضعها الصحي مع الطبيب المختص ولكنها تحسنت قليلاً.
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