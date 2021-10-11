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فاطمة الأنصاري تكشف حالتها الصحية: "الله لا يبليكم في أحبابكم"

منذ 37 دقيقة
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فاطمة الأنصاري تكشف حالتها الصحية: "الله لا يبليكم في أحبابكم"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت الفاشينيستا ​فاطمة الأنصاري​ لطمأنة متابعيها على حالتها الصحية، وذلك على خلفية وعكتها الصحية الأخيرة.

وقالت الأنصاري: " قبل كل شيء الله لا يبليكم في أحبابكم"، موضحة أنها بدأت يومها بشكل طبيعي واستيقظت من النوم بأفضل حال، لكنها توسوست من أن يعود لها ألم أحست به في السابق، فأخذت حبة مسكن للآلام بعد تناولها وجبة الغداء.

وأشارت فاطمة الأنصاري إلى أنه بعد ذلك ارتفعت حرارتها وتعبت كثيراً فنُقلت إلى المستشفى، موضحة أنها لا تزال تتابع وضعها الصحي مع الطبيب المختص ولكنها تحسنت قليلاً.

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المملكة
منوعات
فاطمة الانصاري

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 114
منذ 29 دقيقة
تعرضت لوعكة صحية وطمأنت جمهورها .. ؟؟
من هي فاطمة الأنصاري .. ؟
كاتبة او اديبة او طبيبة او معلمة .. ؟
احد يفهمني من هي فاطمة الأنصاري يا صدى
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136030
منذ 23 دقيقة
قالوا // مادرينابك يااللي باالظلام تغمّز ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18164
منذ 8 دقائق
فاطمة... يا رااااجل

اهيييه!

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أحدث التعليقات

ف م ش
يا الله , الله يعين , الله يرزقنا
د محمد ماجد بخش
فاطمة... يا رااااجل اهيييه!
د محمد ماجد بخش
إن شاء الله يطيح قريب في البحر ونلقى فيه ذهب عيار ٢٤ يخفف عنا بعض الذي أصابنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مادرينابك يااللي باالظلام تغمّز ..

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