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يوسف خميس: "أتركوا المدرب الوطني في حاله وخلوه يشتغل"

منذ 53 دقيقة
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يوسف خميس: "أتركوا المدرب الوطني في حاله وخلوه يشتغل"

ماجد محمد (صدى):
أعرب لاعب النصر السابق يوسف خمیس، عن رفضه لوضع حد أعلى لسقف عقود اللاعبين بدوري المحترفين سواء أجانب أو سعوديين.

وقال خميس في تصريحات تلفزيونية: "افتح السقف لأنك ما تقدر تتحكم في اللاعب، والآن يوجد مراقبة، والكفاءة المالية، يعني ما في داعي نرجع من تحت الطاولة كما في السابق".

وأضاف: "خلنا نشتغل بوضوح وشفافية، المسألة رأي ورأي آخر والأندية هي المعنية، لكن تحديد سقف أعلى هذا شيء لا أتفق معه كليًا".

وفي سياق آخر، طالب خميس بمنح الفرصة للمدرب الوطني للعمل بالأندية، بدلا من صرف الكثير من الأموال على الأجانب دون جدوى، قائلا: "أتركوه في حاله وخلوه يشتغل وشوفوا النتائج".

وتابع: "المنتخب ما هو حكر على أحد، ليش نحط مسألة الانتماء، يعني أنا نصراوي لكن سعودي ويهمني المنتخب الوطني ومصلحته ولازم اتعامل مع المنتخب انه منتخب بلد".

النصر
يوسف خميس
دوري المحترفين
المدرب الوطني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18164
منذ 39 دقيقة
كفيت ووفيت وأفدت وزدت واعطيت

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أحدث التعليقات

ف م ش
يا الله , الله يعين , الله يرزقنا
د محمد ماجد بخش
فاطمة... يا رااااجل اهيييه!
د محمد ماجد بخش
إن شاء الله يطيح قريب في البحر ونلقى فيه ذهب عيار ٢٤ يخفف عنا بعض الذي أصابنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مادرينابك يااللي باالظلام تغمّز ..

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