رجل يقاضي زوجته بعد كشف خيانتها له مع آخر في الإمارات

أبوظبي (صدى):
أقام زوج في الإمارات، دعوى قضائية ضد زوجته ورجل آخر جمعتهما علاقة غير شرعية، طالب فيها بالتعويض عن كل الأضرار التي ألمت به جراء ارتكابهما جريمة الخيانة الزوجية التي نالت من شرفه.
وكان الزوج قد شاهد زوجته إثر خيانتها له مع رجل آخر داخل سيارة، وحاول الإمساك بهما بمساعدة شقيقها لكنهما لاذا بالفرار.
ومن جانبه طالب محامي المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وطلب برفض الدعوى وإخراجه منها بلا مصروفات، وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.