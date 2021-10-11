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رجل يقاضي زوجته بعد كشف خيانتها له مع آخر في الإمارات

منذ ساعة
904
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رجل يقاضي زوجته بعد كشف خيانتها له مع آخر في الإمارات

أبوظبي (صدى):
أقام زوج في الإمارات، دعوى قضائية ضد زوجته ورجل آخر جمعتهما علاقة غير شرعية، طالب فيها بالتعويض عن كل الأضرار التي ألمت به جراء ارتكابهما جريمة الخيانة الزوجية التي نالت من شرفه.

وكان الزوج قد شاهد زوجته إثر خيانتها له مع رجل آخر داخل سيارة، وحاول الإمساك بهما بمساعدة شقيقها لكنهما لاذا بالفرار.

ومن جانبه طالب محامي المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وطلب برفض الدعوى وإخراجه منها بلا مصروفات، وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

منوعات
الامارات
محكمة
خيانة زوجية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18164
منذ 35 دقيقة
الانفتاح والاكتضاض البشري في المخالطة المفتوحة ربما يؤثر على أساليب التفكير ويعد عامل عدم استقرار إجتماعي ومشتت أسري ولا حول ولا قوة إلا بالله

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أحدث التعليقات

ف م ش
يا الله , الله يعين , الله يرزقنا
د محمد ماجد بخش
فاطمة... يا رااااجل اهيييه!
د محمد ماجد بخش
إن شاء الله يطيح قريب في البحر ونلقى فيه ذهب عيار ٢٤ يخفف عنا بعض الذي أصابنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مادرينابك يااللي باالظلام تغمّز ..

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