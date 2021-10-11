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محامي يطعن زميله إثر قضية نسب

منذ 17 دقيقة
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محامي يطعن زميله إثر قضية نسب

القاهرة (صدى):
أقدم محامي في مصر على طعن زميله، أمام قاعة الجلسات داخل حرم ديوان مجمع محاكم، ما تسبب في إصابة المجني عليه بجروح قطعية بليغة.

وأفاد المجني عليه في بلاغ رسمي للشرطة، بأنه أصيب بإصابات بالغة في رأسه، وتعرض للكمات قوية في الوجه جعلته غير قادر على الإبصار، مضيفا أن الجاني فر هاربا ولم يتمكن أحد من القبض عليه.

وأوضح المجني عليه، أنه كان جالسًا بالمحكمة، وفوجئ بسباب وشتائم من المتهم أعقبها قيامه بالتعدى علية، بسبب خلافات سابقة بينهما، ومحاولة المجني عليه إثبات نسب نجلة المتهم له.

وأشار المجني عليه أن الواقعة كانت على مرأى ومسمع جميع المتقاضين والمحامين في مشهد أساء لمهنة المحاماة.

مصر
طعن
منوعات
الشرطة المصرية
المحاماة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136023
منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54026
منذ 4 دقائق
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. شاطره ..
ابو محمد 😎 ✍️
...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الكذابون كثيرون ..
ابو عمار
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
هو إلى الآن ما راح له .. غريبة

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