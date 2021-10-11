حقيقة بيع جزء من الأذن بملايين الدولارات بعد ارتفاع سعر الدولار!

القاهرة (صدى):
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بخبر عن ظاهرة بيع الجزء السفلي من الأذن مقابل 20 مليون دولار للواحدة، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار.
وفي هذا السياق نفى استشاري في النظم والمعلومات بمصر، بيع شحمة الأذن بملايين الدولارات، ووجود مزادات عالمية أو مواقع من أجل بيع هذا الجزء من الأذن.
وقال المهندس محمد سعيد استشاري النظم والمعلومات: "الناس بتحاول تستغل السوشيال ميديا في الترويج لأغرب الأشياء، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، وذلك للحصول على تفاعل كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
ونصح استشاري النظم والمعلومات جميع رواد مواقع التواصل، بضرورة التحقق من المنشورات المتداولة قبل ترويجها.