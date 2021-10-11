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منار شاهين : حمدالله يحتاج طبيب نفسي
منذ 6 ساعات
1098
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18156
منذ دقيقة
هو إلى الآن ما راح له .. غريبة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. شاطره ..
ابو محمد 😎 ✍️
...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الكذابون كثيرون ..
ابو عمار
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
هو إلى الآن ما راح له .. غريبة
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