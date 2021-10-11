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منار شاهين : حمدالله يحتاج طبيب نفسي

منذ 6 ساعات
1098
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18156
منذ دقيقة
هو إلى الآن ما راح له .. غريبة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. شاطره ..
ابو محمد 😎 ✍️
...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
الكذابون كثيرون ..
ابو عمار
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
هو إلى الآن ما راح له .. غريبة

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