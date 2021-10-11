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فهد الروقي : " الود ودي " النصر ينزل درجة ثانية

منذ 10 ساعات
1444
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التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 138
منذ 40 دقيقة
للاسف مشجعين متعصبين لانديتهم ينشرون سمومهم للجماهير باسم محللين والقنوات التلفزيونيه فتحت المجال لهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير ....... .. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ولا شك ..

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