تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
سعود الصرامي : توقف الدوري ضرره أكثر من نفعه
منذ 15 ساعة
909
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
قوطي أصفر سابق
عدد التعليقات : 1016
منذ 9 دقائق
صحيح ياسعود الصرامي ضرره على فريقك نادي النصر وقد يسبب له هبوط في المستوى كالعادة السنوية ..!!
لأنه النصر تصنيفه فزيق حواري ولكن حمدالله وغيره رفعوا قليلا من مستواه في بعض الاوقات .. ومابنُي على باطل فهو باطل فريق النصر صعد لمصاف الدرجة الاولى ( الممتازه حاليا ) ظلما وبقوة الاعتداء والسلاح في حادثة الحكم الجمل قبل 50 سنة وهو محفوظة في جوجل يمكن للجميع قرأءة ماحدث .. أنا كنت نصراوي صميم وتركت النصر واشجع فريق آخر ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف يستاهل مايجيه من مخالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شي ، اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .....
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ,, خبر يبشر باالخير ..
ابو عمار
الله يرحمها
أخر الأخبار
صورة نادرة للملك عبدالعزيز يستخدم كرسيا متحركا لمرة واحدة
منذ 8 دقائق
1324
«الصحة»: تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 14 دقيقة
1280
"العدل" تعتزم تقليل مراجعي محاكم التنفيذ
منذ 21 دقيقة
1369
محكمة كويتية تُغرم خالد الملا 3000 دينار
منذ 23 دقيقة
504
ضبط 459 منشأة خالفت أنظمة "الغذاء والدواء" خلال شهر سبتمبر
منذ 28 دقيقة
1175
زيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي
منذ 32 دقيقة
1465
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
منذ 36 دقيقة
1425
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني
منذ 40 دقيقة
1308
شروط استيراد المركبات والشاحنات من الخارج
منذ 44 دقيقة
1329
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الطائرات المروحية
منذ 49 دقيقة
1385