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طارق كيال : عادت هيبة الأخضر وهدفنا ليس فقط الوصول لكأس العالم

منذ 9 ساعات
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1

التعليقات

ابا يوسف
ابا يوسف عدد التعليقات : 5
منذ 6 دقائق
يازينك ساكت بس بلاش تطبيل

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أحدث التعليقات

كجمغلو
النصر لا يقوى على حمد لله .. لولا الدلع للاعب ما تجرأ
كجمغلو
عاقبوا كفيلهم فهو الذي ارغمهم على التكدس .. هم لا حول لهم ولا قوة ...
ابا يوسف
يازينك ساكت بس بلاش تطبيل
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
مشكلة الذئب يأكل جزء بسيط فقط من الاغنام ويترك الباقي ...ويقضي على كل ما في الشبك من اغنام بنفس الطريقة

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