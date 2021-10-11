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عبدالله فلاته : لجنة الانضباط معنية بالعقوبات ومن غير المعقول أن يبقى فريق على أعصابه
منذ 12 ساعة
881
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14577
منذ ساعة
أبو أحمد كثيرا ما تثري السامع والمتابع للبرنامج،ويستمتع بطريقة الطرح،وسرد المعلومة، أسعدك الله وسدد خطاك، يا أستاذ عبدالله فلاته..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
متهور وتسبب على اثنين آخرين .. الله اعلم ايش حصل لهما من بلوى ..!!!
شيخين
طيب كلام حلو بس طلعوالتعميم الي من ادارة التعليم اومن الوزيراوالوكيل ولاالسالفة من المديرة اوحارس المدرسة احنا متابعين كل مواضيع التعليم ماسمعنا ولاقرينا اي...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شااء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. الكل منهما يحتاج توعية وتثقيف من اجل السلامه ..
Fatimah
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله على فراقه
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