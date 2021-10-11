تركي آل الشيخ لغير المحصنين: "ترى بيفوتكم أحداث وفعاليات"

الرياض (صدى):
وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة توعوية بخصوص أهمية الحصول على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا،وذلك قبيل بدء فعاليات موسم الرياض المنتظرة.
وقال آل الشيخ في رسالته: "خذتوا الجرعتين؟ ترى بيفوتكم أحداث وفعاليات، خذوها واحموا أنفسكم واستمتعو بموسم الرياض".
الجدير بالذكر أنه تم تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، عند دخول عدد من الأماكن، بداية من أمس الأحد.
ويطبق ذلك عند دخول الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، أو الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والسياحية، والمناسبات العلمية، أو الاجتماعية، فيما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.