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بعد تفجير موكب محافظ عدن.. القبلان: "الحوثي له سوابق في ذلك"

منذ 7 ساعات
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بعد تفجير موكب محافظ عدن.. القبلان: "الحوثي له سوابق في ذلك"

فهمي محمد (صدى):
علق المحلل السياسي تركي القبلان، على العملية الإرهابية التي استهدفت موكب وزير في الحكومة اليمنية، ومحافظ عدن.

وقال القبلان: "ما جرى في عدن عمل إرهابي بكل المقاييس، سلسلة من الاغتيالات على مدى فترة الصراع مع الحوثي، التوازن بين تحقيق الأمن وممارسة العمل السياسي هو مايحقق التعايش المشترك، إذا ما أخذنا في الاعتبار فرضية الحوثي وله سوابق في ذلك، ففي المقابل هناك أزمة تحتاج إلى حل تنفذ منها هذه المخاطر".

وكان رئيس اليمن عبدربه منصور هادي قد وجه بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية، ومتابعة عناصرها ومرتكبيها، وتقديمهم للعدالة.

وأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأحد، مقتل 6 وإصابة 7 في الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه من الضروري العمل على تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

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التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 25
منذ 3 ساعات
هذول جماعة الحراك الجنوبي
المهم
المهم عدد التعليقات : 68
منذ 23 دقيقة
عاصفة الحزم.وإعادة الأمل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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أبو رياض الحربي
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