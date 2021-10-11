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مصر.. قصة فقدان 6 تلاميذ بعد فتح أبواب الإنصراف قبل الموعد الرسمي

منذ ساعة
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مصر.. قصة فقدان 6 تلاميذ بعد فتح أبواب الإنصراف قبل الموعد الرسمي

القاهرة (صدى):
انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو، من داخل إحدى مدارس مصر، موثقا دخول أولياء أمور في حالة انهيار وإغماءات.

وأفاد متداولو المقطع أن السبب وراء انهيار الأهالي هو فقدانهم أبنائهم، بعد فتح مسؤول الأمن في المدرسة الأبواب وإخراج الطلاب في الصفوف الأولى قبل الميعاد الرسمي المحدد لخروجهم.

وقيل أن أولياء أمور الطلاب فوجئوا عند ذهابهم إلى المدرسة لاستلام أبنائهم في الموعد المحدد من قبل، بخروج الطلاب قبل الموعد المحدد، وأن 6 تلاميذ تم فقدانهم في تلك الواقعة.

ومن جانبها نفت مسؤولة في مديرية التربية والتعليم، ما تردد بشأن ضياع التلاميذ، وأن صراخ أولياء الأمور نتيجة تدافع وشد عصبي بينهم وليس نتيجة فقدان أطفالهم.

وأكدت أنه تم تحويل إدارة المدرسة بالكامل إلى التحقيق؛ ابتداء من المدير حتى مسؤولي الأمن؛ نظرا لأنه من الممنوع دخول أولياء الأمور إلى فناء المدرسة.

مصر
منوعات
وزارة التعليم
مدارس مصر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18159
منذ 59 دقيقة
الله يعين على التربية والتعليم ويعين كل من يعمل في هذا المجال الشائك الموحل

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