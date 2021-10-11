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مهتم بالموارد البشرية يكشف السبب وراء كثرة توظيف النساء مقارنة بالرجال

منذ ساعتين
1395
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مهتم بالموارد البشرية يكشف السبب وراء كثرة توظيف النساء مقارنة بالرجال

عادل الحربي (صدى):
كشف عبدالعزيز المهباش الكاتب والمهتم في الموارد البشرية، السبب وراء زيادة نسبة توظيف النساء مقارنة بالرجال، في الوقت الحالي.

وفسر المهباش تلك الظاهرة، بوجود كثافة كبيرة في عدد النساء بدون عمل، وأن الفترة الحالية تعتبر فترة تصحيحية.

وتوقع أن يشهد السوق انضباطًا وتساوي في الوظائف المطروحة للرجال والنساء خلال عامين أو ثلاثة من الآن.

وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواجه أي تمييز في اختيار الموظفين، من حيث الجنس أو اللون أو القبلية.

وأشار إلى أن إعلانات الوظائف التي تطلب نساء قد تكون لوظائف مقصورة عليهن ولا تصلح للرجال.

يذكر أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة، شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، قفزة كبيرة بمعدل 4 أضعاف نمو مشاركة الرجال.

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عمل المرأة
الموارد البشرية
وظائف نسائية
فرص عمل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18159
منذ 38 دقيقة
تطمن لا يجي فبالك
‎جفا مني وطاري غياب

‎انا سلمت لك قيد
‎المشاعر من كثر ما اغليك

صح لسان الشاعر
الملل
الملل عدد التعليقات : 27
منذ 26 دقيقة
تصدق انك كذاب

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