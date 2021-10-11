موعد أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة التعليم للتقويم الدراسي للعام الجديد 1443هـ، والذي يتضمن عدة إجازات قصيرة ومتفرقة.
وبحسب التقويم الدراسي، يتمتع طلاب التعليم العام الأسبوع القادم بأول إجازة مطولة في هذا الفصل تمتد لـ 4 أيام، بداية من نهاية دراسة يوم الخميس المقبل.
ووفقا للتقويم الدراسي، تضم إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى يومي العطلة الرسمية "الجمعة والسبت"، حيث تبدأ بعدها الإجازة الرسمية الأحد، والأثنين.
ثم ينتظم الطلبة في المدارس حتى موعد الإجازة التالية -إجازة نهاية أسبوع طويلة- بتاريخ 29/ 03/ 1443هـ.