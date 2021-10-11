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موعد أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد

منذ 8 ساعات
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موعد أول إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الجديد

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة التعليم للتقويم الدراسي للعام الجديد 1443هـ، والذي يتضمن عدة إجازات قصيرة ومتفرقة.

وبحسب التقويم الدراسي، يتمتع طلاب التعليم العام الأسبوع القادم بأول إجازة مطولة في هذا الفصل تمتد لـ 4 أيام، بداية من نهاية دراسة يوم الخميس المقبل.

ووفقا للتقويم الدراسي، تضم إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى يومي العطلة الرسمية "الجمعة والسبت"، حيث تبدأ بعدها الإجازة الرسمية الأحد، والأثنين.

ثم ينتظم الطلبة في المدارس حتى موعد الإجازة التالية -إجازة نهاية أسبوع طويلة- بتاريخ 29/ 03/ 1443هـ.

وزارة التعليم
التقويم الدراسي
اجازة مطولة

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 67
منذ ساعة
ما شاء الله جميع الاجازات تتوافق مع مناسبات جميله عند البعض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موقف مؤثر جداُ ، وأي تأثير ....... .. ليت لعض لبشر لمتهوريين ، يدركون مدى صعوبة هذا الموقف ، وعذاب الله اشد وأخزى ..
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
أبو رياض الحربي
من يشتري شحمة الاذن الاثنين كلهم للبيع ماندري وين نروح حنا نلقاها بالنزين ولا بالكهربا ولا بالمواد الغذائية ولا وين
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو بخير ولا شك ..

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