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تغريم حساب في تويتر 10 آلاف ريال وسجن صاحبه بالرياض

منذ 9 ساعات
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تغريم حساب في تويتر 10 آلاف ريال وسجن صاحبه بالرياض

الرياض (صدى):
قررت محكمة الاستئناف تأييد حكمًا للمحكمة الجزائية بالرياض، ضد صاحب أحد الحسابات الضخمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بدفع مبلغ قدره 10 آلاف ريال للحق العام، وسجنه لمدة 5 أيام في الحق الخاص.

ويأتي ذلك على خلفية ارتكاب صاحب الحساب جريمة معلوماتية بالتشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية.

وكان مالك إحدى القنوات الفضائية تقدم بشكوى ضد أحد الحسابات الضخمة بعد إطلاق عدد من التغريدات، تتضمن التشهير والإساءة وإلحاق الضرر وتأليب الرأي العام ضد القناة، بحسب سبق.

وثبوت صحة الدعوى حكمت الدائرة بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال فيما يخص الحق العام، وتعزيره بسجنه خمسة أيام فيما يخص الحق الخاص.

الرياض
محكمة الاستئناف
جزائية الرياض
التشهير
جريمة معلوماتية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18164
منذ 9 ساعات
جات خفيفة .. انتبهوا من تويتر .. لقد حجبت منذ سنوات الآلاف المحبين لي عبر تويتر ولم أندم ..

تويتر يصلح للتواصل مع أصحاب المعالي فقط .. تحدثت عبره مع وزير العمل ومع عدد من الوزراء من زمن بعيد قبل وصول الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إلى مقاليد ولاية العهد .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54029
منذ ساعتين
طيب
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 687
منذ ساعة
اذا انه صادق في كلامه مشكله واذا كاذب يستاهل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136039
منذ 49 دقيقة
يبونه حسب ماقال الشاعر // يعني اسكت واتألّم ، مااقول شي ولا المس شي ....!!؟

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أحدث التعليقات

كجمغلو
النصر لا يقوى على حمد لله .. لولا الدلع للاعب ما تجرأ
كجمغلو
عاقبوا كفيلهم فهو الذي ارغمهم على التكدس .. هم لا حول لهم ولا قوة ...
ابا يوسف
يازينك ساكت بس بلاش تطبيل
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لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
مشكلة الذئب يأكل جزء بسيط فقط من الاغنام ويترك الباقي ...ويقضي على كل ما في الشبك من اغنام بنفس الطريقة

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