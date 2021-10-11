تغريم حساب في تويتر 10 آلاف ريال وسجن صاحبه بالرياض

الرياض (صدى):
قررت محكمة الاستئناف تأييد حكمًا للمحكمة الجزائية بالرياض، ضد صاحب أحد الحسابات الضخمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بدفع مبلغ قدره 10 آلاف ريال للحق العام، وسجنه لمدة 5 أيام في الحق الخاص.
ويأتي ذلك على خلفية ارتكاب صاحب الحساب جريمة معلوماتية بالتشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية.
وكان مالك إحدى القنوات الفضائية تقدم بشكوى ضد أحد الحسابات الضخمة بعد إطلاق عدد من التغريدات، تتضمن التشهير والإساءة وإلحاق الضرر وتأليب الرأي العام ضد القناة، بحسب سبق.
وثبوت صحة الدعوى حكمت الدائرة بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال فيما يخص الحق العام، وتعزيره بسجنه خمسة أيام فيما يخص الحق الخاص.