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العثور على جثة شاب عراقي في النهر..واتهامات لجهات حزبية باغتياله

منذ 46 دقيقة
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العثور على جثة شاب عراقي في النهر..واتهامات لجهات حزبية باغتياله

بغداد (صدى):
عثر الأهالي في العراق على جثة شاب في نهر الديوانية، وذلك بعد أيام من اختفائه، وسط اتهامات لجهات حزبية باغتياله.

وكان الشاب العشريني، ويدعى "حيدر الزاملي" معروفًا بمشاركته في التظاهرات بمحافظة القادسية، واختفى قبل نحو 4 أيام، ليعثر عليه لاحقا جثة في النهر.

وأفاد مصدر أمني، بأنه تم انتشال الجثة وإرسالها للطب العدلي في بغداد، لبيان أسباب الوفاة، لاسيما أن آثار الجريمة غير واضحة.

وربط ناشطون عراقيون موت الشاب بصورة نشرها قبل أيام، تظهر قطيعا من الغنم يلحق "خروفاً" ينتخب، في إشارة إلى جماهير الأحزاب السياسية في البلاد التي تتبع زعيمها بشكل عشوائي، معلقا: "قادمون نحو الإصلاح".

العراق
اغتيال
حيدر الزاملي
نهر الديوانية

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1898
منذ 34 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه

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أحدث التعليقات

Mona
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابن له بيت في جنات الفردوس الأعلى من...
بلبل البحر
كأنهم أصنام .. أعوذ بالله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. البنت التي اشتكت شجاعة الله يحفظها
د محمد ماجد بخش
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