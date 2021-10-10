العثور على جثة شاب عراقي في النهر..واتهامات لجهات حزبية باغتياله

بغداد (صدى):
عثر الأهالي في العراق على جثة شاب في نهر الديوانية، وذلك بعد أيام من اختفائه، وسط اتهامات لجهات حزبية باغتياله.
وكان الشاب العشريني، ويدعى "حيدر الزاملي" معروفًا بمشاركته في التظاهرات بمحافظة القادسية، واختفى قبل نحو 4 أيام، ليعثر عليه لاحقا جثة في النهر.
وأفاد مصدر أمني، بأنه تم انتشال الجثة وإرسالها للطب العدلي في بغداد، لبيان أسباب الوفاة، لاسيما أن آثار الجريمة غير واضحة.
وربط ناشطون عراقيون موت الشاب بصورة نشرها قبل أيام، تظهر قطيعا من الغنم يلحق "خروفاً" ينتخب، في إشارة إلى جماهير الأحزاب السياسية في البلاد التي تتبع زعيمها بشكل عشوائي، معلقا: "قادمون نحو الإصلاح".