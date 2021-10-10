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فيديو.. قصة زوجين رزقا بتوأمين بالتبني بعد 25 سنة حرمان من الإنجاب

منذ ساعتين
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فيديو.. قصة زوجين رزقا بتوأمين بالتبني بعد 25 سنة حرمان من الإنجاب

علي القحطاني (صدى):
روى مواطن قصة معاناته وزوجته طوال 25 سنة في تجربة كل أنواع العلاجات من أجل إنجاب طفل.

وقال المواطن "إبراهيم شراحي" خلال برنامج "يا هلا": "قضيت أنا وزوجتي 25 سنة، ولم يرزقنا الله بالذرية الصالحة، جربنا كل شيء علاجات وعمليات، لكن لم يحدث، وفي أحد الأيام عندما كنت أشاهد أحد البرامج سمعت عن مركز وداد الذي يقدم أبناء للتبني، قدمت ونسيت الأمر".

وأوضح أنه بعد سنة وجد رقما على الجوال وفور رده جاءه السؤال: "لك رغبة تتبنى؟"، قائلا: "على الفور اتجهت للجمعية برفقة زوجتي، ووقعنا في حب طفلتين توأم، وأكملنا الإجراءات".

وأشار إلى أن جميع أفراد أسرته كانوا يشعرون بسعادة عارمة، قائلا: "الجميع دعمنا وقدم لنا يد المساعدة وبارك لنا" مقدما شكره لوالديه ووالدا زوجته على ترحيبهم بالفكرة.

برنامج يا هلا
التبني
مركز وداد
مشاكل الانجاب

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 122
منذ 43 دقيقة
الحكمة من تحريم التبني ... حرّم التبني في الإسلام للعديد من المقاصد والعِبر منها: تجنّب أخذ الابن من التبّني
أحكام الابن من الصلب من المحرمية والإرث والصلة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالبنوّة كما أنّ التبني يؤدي إلى
الوقوع في العديد من المخالفات الشرعية منها: الخلوة والمصافحة والرؤية غير المشروعة ولذلك حرّم التبني في
الإسلام.

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
الحكمة من تحريم التبني ... حرّم التبني في الإسلام للعديد من المقاصد والعِبر منها: تجنّب أخذ الابن من التبّني أحكام الابن من الصلب من...
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Mona
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابن له بيت في جنات الفردوس الأعلى من...
بلبل البحر
كأنهم أصنام .. أعوذ بالله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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