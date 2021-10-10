فيديو.. قصة زوجين رزقا بتوأمين بالتبني بعد 25 سنة حرمان من الإنجاب

علي القحطاني (صدى):
روى مواطن قصة معاناته وزوجته طوال 25 سنة في تجربة كل أنواع العلاجات من أجل إنجاب طفل.
وقال المواطن "إبراهيم شراحي" خلال برنامج "يا هلا": "قضيت أنا وزوجتي 25 سنة، ولم يرزقنا الله بالذرية الصالحة، جربنا كل شيء علاجات وعمليات، لكن لم يحدث، وفي أحد الأيام عندما كنت أشاهد أحد البرامج سمعت عن مركز وداد الذي يقدم أبناء للتبني، قدمت ونسيت الأمر".
وأوضح أنه بعد سنة وجد رقما على الجوال وفور رده جاءه السؤال: "لك رغبة تتبنى؟"، قائلا: "على الفور اتجهت للجمعية برفقة زوجتي، ووقعنا في حب طفلتين توأم، وأكملنا الإجراءات".
وأشار إلى أن جميع أفراد أسرته كانوا يشعرون بسعادة عارمة، قائلا: "الجميع دعمنا وقدم لنا يد المساعدة وبارك لنا" مقدما شكره لوالديه ووالدا زوجته على ترحيبهم بالفكرة.