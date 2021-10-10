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تغريم حساب في تويتر 10 آلاف ريال وسجن صاحبه بالرياض

منذ ساعة
1633
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تغريم حساب في تويتر 10 آلاف ريال وسجن صاحبه بالرياض

الرياض (صدى):
قررت محكمة الاستئناف تأييد حكمًا للمحكمة الجزائية بالرياض، ضد صاحب أحد الحسابات الضخمة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بدفع مبلغ قدره 10 آلاف ريال للحق العام، وسجنه لمدة 5 أيام في الحق الخاص.

ويأتي ذلك على خلفية ارتكاب صاحب الحساب جريمة معلوماتية بالتشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية.

وكان مالك إحدى القنوات الفضائية تقدم بشكوى ضد أحد الحسابات الضخمة بعد إطلاق عدد من التغريدات، تتضمن التشهير والإساءة وإلحاق الضرر وتأليب الرأي العام ضد القناة، بحسب سبق.

وثبوت صحة الدعوى حكمت الدائرة بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال فيما يخص الحق العام، وتعزيره بسجنه خمسة أيام فيما يخص الحق الخاص.

الرياض
محكمة الاستئناف
جزائية الرياض
التشهير
جريمة معلوماتية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18144
منذ ساعة
جات خفيفة .. انتبهوا من تويتر .. لقد حجبت منذ سنوات الآلاف المحبين لي عبر تويتر ولم أندم ..

تويتر يصلح للتواصل مع أصحاب المعالي فقط .. تحدثت عبره مع وزير العمل ومع عدد من الوزراء من زمن بعيد قبل وصول الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إلى مقاليد ولاية العهد .

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أحدث التعليقات

Mona
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابن له بيت في جنات الفردوس الأعلى من...
بلبل البحر
كأنهم أصنام .. أعوذ بالله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. البنت التي اشتكت شجاعة الله يحفظها
د محمد ماجد بخش
ارتاح أحسن لك .. وافتح محل عندنا في السعودية يبيع المنتجات المصرية .. وهي غنية عن التعريف والدعاية .. أجدع منتوجات غذائية وحياتية

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