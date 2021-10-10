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بالفيديو .. لحظة مداهمة غرف مكدسة بالعمالة في الرياض

منذ 3 ساعات
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بالفيديو .. لحظة مداهمة غرف مكدسة بالعمالة في الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم، رصد شركة حاولت التحايل على الأنظمة بوضع ملصقات وهمية عن غرف العمالة ومساحتها.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الشركة وضعت ملصقات تفيد بأن مساحة الغرفة الواحدة تبلغ 20 متر، في حين أن المساحة الحقيقة تبلغ 16 متر.

وأضافت أن العمالة مكدسة داخل الغرف ، ويصل عددهم في الغرفة الواحدة 10 أشخاص، في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن المخالفات المرصودة تضمنت أيضا تخزين الأطعمة تحت الأسرة، وتهالك أسقف الغرف، بما لا يوفر السلامة لساكنيه

الرياض
منطقة الرياض
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أمانة المنطقة

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 67
منذ ساعة
والله في أهم دعو ذلك

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أحدث التعليقات

Mona
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابن له بيت في جنات الفردوس الأعلى من...
بلبل البحر
كأنهم أصنام .. أعوذ بالله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
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