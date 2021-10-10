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تتعلم السنع قبل الشتاء
منذ 11 ساعة
1780
2
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54026
منذ 24 دقيقة
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136025
منذ دقيقة
هههههههههههههههههه .. شاطره ..
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. شاطره ..
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...؟؟؟
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