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الله سلمه من العقرب
منذ 13 ساعة
2096
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136030
منذ ساعة
سبحان من ان انجاه ومن شرها وقاه ..
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أحدث التعليقات
ف م ش
يا الله , الله يعين , الله يرزقنا
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فاطمة... يا رااااجل اهيييه!
د محمد ماجد بخش
إن شاء الله يطيح قريب في البحر ونلقى فيه ذهب عيار ٢٤ يخفف عنا بعض الذي أصابنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // مادرينابك يااللي باالظلام تغمّز ..
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