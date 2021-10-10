الإعدام لأم تعاونت مع عشيقها على ضرب وحرق وقتل طفلتها

القاهرة (صدى):
سجلت محافظة القليوبية المصرية جريمة بشعة ارتكبتها امرأة تبلغ من العمر 21 عاما بحق ابنتها الصغيرة من أجل عشيقها.
واتفقت الأم مع عشيقها البالغ من العمر 31 عاما على تعذيب طفلتها من أجل التخلص منها حتى حتي يخلو لهما الجو لإشباع رغباتها الغير إخلاقية .
وقام عشيق الأم بضرب وحرق ابنتها بالسجائر، كما ضربها أكثر من مرة مما أدي إلى كسور في أنحاء مختلفة في أطرافها، وبعدها استعان بعشيقته على قتل الطفلة.
وقام الجاني بخنق الطفلة بالضغط علي صدرها، بينما قامت الأم بتكميم فم الطفلة وأنفها لكتم أنفاسها مما أدي لمصرع الأخيرة، وألقت الشرطة القبض عليهما، وقضت المحكمة بإعدامهما.