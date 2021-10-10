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بالفيديو .. مواطن يصنع طائرة في منزله بجدة

منذ ساعة
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بالفيديو .. مواطن يصنع طائرة في منزله بجدة

جدة (صدى):
تمكن المواطن "محمد خوتاني" من إنهاء صناعة طائرة في منزله بجهود ذاتية في محافظة جدة.

ولفت إلى أنه اتجه لصناعة هذه الطائرة من أجل مساعدة نجله على تحقيق حلمه في مجال الطيران، وذلك بحسب حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن تصنيع الطائرة مر بعدة مراحل، لافتا إلى أنه وجد صعوبة في توفير بعض المواد والأجزاء التي تحتاجها الطائرة لذلك قام باستيرادها من الخارج.

وأشار إلى أنه المرحلة الأولى من صناعة هذه الطائرة قام بتركيب بعض الأجزاء مع بعضها البعض، بينما قام في المرحلة الثانية بتركيب المحرك والفرامل وغيرها.

وأضاف أن بعض الأجزاء كانت تستغرق منه 3 ساعات، وأجزاء أخرى كانت تستغرق 7 ساعات، لافتا إلى أنه بدأ في صناعة الطائرة عام 1439هـ، وتمكن من الإنتهاء منها في عام 1441هـ

جدة
طائرة
فرامل
محرك
مجال الطيران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136020
منذ ساعة
تماام ، تعجبني والله ..
الريان
الريان عدد التعليقات : 2803
منذ 27 دقيقة
بشر .. الولد صار طيار .. وطارة الطياره
ولا بس يقود الطياره على الارض

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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