بالفيديو.. الكابتن "الغامدي" يوضح سر ظهور خيط أبيض خلف الطائرة في السماء

الرياض (صدى):
أوضح الطيار الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، سر الخيط الأبيض الذي نشاهده خلف الطائرة في السماء، قائلا إن ذلك يحدث نتيجة التقاء كتلتين.
وأشار عبدالله الغامدي:" إحداهما كتلة حارة تخرج من المحرك بدرجة حرارة أكثر من 600 درجة مئوية تلتقي مع كتلة باردة في درجات الجو العليا تصل إلى 40 درجة تحت الصفر تتكثف مباشرة".
ولفت:"التكثف ليس دخانا وليس صاروخا ويشبه بخار الفم"، كما عقب على الفيديو، قائلا:"بكل وضوح وسهولة وبساطة ماسوف تسمعونه هناك البعض عافاهم الله عندهم ظاهرة المؤامرة".
وتابع:" الغرب يتأمرون عليه ويريدون تدميره، على إيش ياحسرة ويفسرون الأمر بأنه غاز مدمر للبيئة واسمة غاز الكميترل".