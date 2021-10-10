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بالفيديو.. الكابتن "الغامدي" يوضح سر ظهور خيط أبيض خلف الطائرة في السماء

منذ ساعتين
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بالفيديو.. الكابتن "الغامدي" يوضح سر ظهور خيط أبيض خلف الطائرة في السماء

الرياض (صدى):

أوضح الطيار الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، سر الخيط الأبيض الذي نشاهده خلف الطائرة في السماء، قائلا إن ذلك يحدث نتيجة التقاء كتلتين.

وأشار عبدالله الغامدي:" إحداهما كتلة حارة تخرج من المحرك بدرجة حرارة أكثر من 600 درجة مئوية تلتقي مع كتلة باردة في درجات الجو العليا تصل إلى 40 درجة تحت الصفر تتكثف مباشرة".

ولفت:"التكثف ليس دخانا وليس صاروخا ويشبه بخار الفم"، كما عقب على الفيديو، قائلا:"بكل وضوح وسهولة وبساطة ماسوف تسمعونه هناك البعض عافاهم الله عندهم ظاهرة المؤامرة".

 وتابع:" الغرب يتأمرون عليه ويريدون تدميره، على إيش ياحسرة ويفسرون الأمر بأنه غاز مدمر للبيئة واسمة غاز الكميترل".

طائرة
السماء
المحرك
عبدالله الغامدي
كتلة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 232
منذ ساعة
بالضبط مثل لو سخنت قطعة حديد ووضعتها في الماء سوف يكون هناك بخار كثيف
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136020
منذ ساعة
هذا معروف من طول السنين من اول ماشفنا الطائرات باالسماء ، الشاهد انا نحسبه دخان الطائره مثله مثل دخان السياره ومكاين ضخ الماء من الآبار وهكذا .. والله ما طرى علينا انه صاروخ ولا شي من هاالكلام اللي سمعته منك .. على كل حال كل ناس ولهم تفكيرهم .. شكراً يا كابتن ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
على بركة الله .. الله يوفجك
د محمد ماجد بخش
من انكسر من الجِرم لا يفيده الدخل العالي ومن لم ينكسر لا يحيط بمفهوم تأثير الكسر ١٨ عاما
د محمد ماجد بخش
استمروا ثبتكم الله وندعوا لكم بالنصر والتمكين في كل وقت وموسم ...
ابو محمد 😎 ✍️
قبح الله ذا الوجه ياالداشر .. شكله متعود الدناءه .. خيبوا تعبه ..
د محمد ماجد بخش
شغل نووي .. #_شكرا_تركي_المغناطيسي

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