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فتاة تعطي عائض القرني هدية خلال تواجده في معرض الكتاب بالرياض
منذ 4 ساعات
1721
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10274
منذ 58 دقيقة
والله ما صدقت الخبر لكن ممكن القرني هو من اعطاها السبحة ليكون ترند
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