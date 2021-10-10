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مواطن كاد ان يفقد حياته في 5 ثواني

منذ 3 ساعات
1317
3

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136014
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه ، وربنا يخلف عليك .. آمين ..

.. الحذر واجب اثناء القياده ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14573
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه،،
الله يعوض عليك،،
لاسلم العود الحال تعود..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14573
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه،،
الله يعوض عليك،،
لاسلم العود الحال تعود..

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا غريب خلك اديب اسلخوا جلود الاجانب انا اتوقع انهم تحزبوا ضد مواطن مما شكل 7 مواطنين في المشاجرة كم موقف رأيت اجانب يتحزبوا...
٠٠٠٠٠٠
لاحول ولا قوة الا بالله
يسر
تناقضات لعدم وجود علم كافي و خبرة
واضح ***وصريح
الله أكبر، هذه جهة الغزة، سوق الليل،، كما يقال:- بين اشبيكة وسوق الليل، غزال يمشي على هونه ياكل قرنفل ويطحن هيل ويكايد الناس بعيونه..
ابو محمد 😎 ✍️
كل يعبر عن شعوره ......

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