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مواطن كاد ان يفقد حياته في 5 ثواني
منذ 3 ساعات
1317
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136014
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه ، وربنا يخلف عليك .. آمين ..
.. الحذر واجب اثناء القياده ..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14573
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه،،
الله يعوض عليك،،
لاسلم العود الحال تعود..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14573
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه،،
الله يعوض عليك،،
لاسلم العود الحال تعود..
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أحدث التعليقات
عبدالله
يا غريب خلك اديب اسلخوا جلود الاجانب انا اتوقع انهم تحزبوا ضد مواطن مما شكل 7 مواطنين في المشاجرة كم موقف رأيت اجانب يتحزبوا...
٠٠٠٠٠٠
لاحول ولا قوة الا بالله
يسر
تناقضات لعدم وجود علم كافي و خبرة
واضح ***وصريح
الله أكبر، هذه جهة الغزة، سوق الليل،، كما يقال:- بين اشبيكة وسوق الليل، غزال يمشي على هونه ياكل قرنفل ويطحن هيل ويكايد الناس بعيونه..
ابو محمد 😎 ✍️
كل يعبر عن شعوره ......
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