متحدث الصحة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى مناعة أخذ اللقاح

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل وبخاصة في المملكة التي تسجل تراجعًا كبيرًا وانخفاضًا في تسجيل الحالات.
وأشار إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليوناً و300 ألف جرعة، كما استكمل التحصين ما يقارب 20 مليون شخص.
وأوضح "العبدالعالي" أن هناك مفهوماً خاطئاً لدى البعض، بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة يمكن أن يعتمد عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تمامً.
وأضاف: "هذا المفهوم غير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدًا المتحورات وبخاصة متحور دلتا"، مؤكدًا أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين.