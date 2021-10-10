إلزام وزارة مصرية بدفع تعويض لطفلة بالصف الأول الابتدائي

القاهرة (صدى):
حسمت المحكمة الادارية العليا في مصر موقفها النهائي في قضية طفلة أجبرتها إحدى إدارات وزارة التعليم بإعادة الدراسة بالصف الأول الابتدائي رغم نجاحها فيه.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما انتقلت أسرة الطفلة من وادي النطرون إلى مكان آخر للعيش فيه، فاضطرت الأسرة لنقل طفلتها إلى مدرسة جديدة قريبة من المسكن الجديد.
وأجبرت إدارة التعليم في تلك المنطقة أسرة الطفلة على جعل ابنتهم الصغيرة تعيد دراسة الصف الأول الابتدائي بحجة صغر سنها برغم علمهم بأنها اجتازت هذا الصف بنجاح.
وقامت أسرة الطفلة برفع دعوى قضائية ضد الإدارة التعليمية، وعليه قضت المحكمة بإلزام وزارة التعليم بتعويض الطفلة عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها جراء القرار الذي أصدرته الإدارة التعليمية بحقها، وقدرت المحكمة قيمة هذا التعويض بـ3000 جنيه.