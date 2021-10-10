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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

منذ ساعتين
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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

الرياض (صدى):
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد أصحاب السمو الأمراء (فيصل، وتركي، وخالد، ونايف، ومتعب، ومنصور، وماجد، وعبدالمحسن) وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء (فيصل، وتركي، وسعود، ومحمد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136014
منذ ساعة
الله يرحمه برحمته الواسعه .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا غريب خلك اديب اسلخوا جلود الاجانب انا اتوقع انهم تحزبوا ضد مواطن مما شكل 7 مواطنين في المشاجرة كم موقف رأيت اجانب يتحزبوا...
٠٠٠٠٠٠
لاحول ولا قوة الا بالله
يسر
تناقضات لعدم وجود علم كافي و خبرة
واضح ***وصريح
الله أكبر، هذه جهة الغزة، سوق الليل،، كما يقال:- بين اشبيكة وسوق الليل، غزال يمشي على هونه ياكل قرنفل ويطحن هيل ويكايد الناس بعيونه..
ابو محمد 😎 ✍️
كل يعبر عن شعوره ......

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