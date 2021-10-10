"الذايدي": النصر أسهل رئاسة نادي في العالم وتغريدة ترضيهم

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، أداء رئيس نادي النصر مسلي آل معمر والذي يركز دائمًا على "الشو الإعلامي" وفقًا لقوله.
وقال "الذايدي": "مسلي آل معمر لما كان إعلامي ملء الدنيا مداخلات ومقالات وكلام عن الروح الرياضية ويجب أن لا ينشغل الفريق بالأكشن خارج الملعب هذا كلام سمعناه كتير لما كان إعلامي".
وتابع: "لما أصبح رئيس إنقلب على هذه الأراء بوجود مؤامرة والأكشن خارج الملعب .. إدارة النادي لا يجب أن تبحث عن الإثارة أو اللقطة أو عدد المتابعين".
وأضاف "الزايدي": " هذا سلوك إعلامي وليس سلوك رئيس نادي من المفترض أنه يمثل ثقافة النادي .. النصر أسهل رئاسة نادي في العالم.. قصاصة وتغريدة وخرقة ترضيهم ! ".