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"الذايدي": النصر أسهل رئاسة نادي في العالم وتغريدة ترضيهم

منذ ساعتين
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"الذايدي": النصر أسهل رئاسة نادي في العالم وتغريدة ترضيهم

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، محمد الذايدي، أداء رئيس نادي النصر مسلي آل معمر والذي يركز دائمًا على "الشو الإعلامي" وفقًا لقوله.

وقال "الذايدي": "مسلي آل معمر لما كان إعلامي ملء الدنيا مداخلات ومقالات وكلام عن الروح الرياضية ويجب أن لا ينشغل الفريق بالأكشن خارج الملعب هذا كلام سمعناه كتير لما كان إعلامي".

وتابع: "لما أصبح رئيس إنقلب على هذه الأراء بوجود مؤامرة والأكشن خارج الملعب .. إدارة النادي لا يجب أن تبحث عن الإثارة أو اللقطة أو عدد المتابعين".

وأضاف "الزايدي": " هذا سلوك إعلامي وليس سلوك رئيس نادي من المفترض أنه يمثل ثقافة النادي .. النصر أسهل رئاسة نادي في العالم.. قصاصة وتغريدة وخرقة ترضيهم ! ".

النصر
تغريدة
رئاسة النصر
مسلي آل معمر
الروح الرياضية

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2516
منذ 54 دقيقة
ههههههههههه صدقت يا الزعيم

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا غريب خلك اديب اسلخوا جلود الاجانب انا اتوقع انهم تحزبوا ضد مواطن مما شكل 7 مواطنين في المشاجرة كم موقف رأيت اجانب يتحزبوا...
٠٠٠٠٠٠
لاحول ولا قوة الا بالله
يسر
تناقضات لعدم وجود علم كافي و خبرة
واضح ***وصريح
الله أكبر، هذه جهة الغزة، سوق الليل،، كما يقال:- بين اشبيكة وسوق الليل، غزال يمشي على هونه ياكل قرنفل ويطحن هيل ويكايد الناس بعيونه..
ابو محمد 😎 ✍️
كل يعبر عن شعوره ......

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