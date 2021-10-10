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مدرب الاتحاد يكشف عن سر ثقة الإدارات بالمدربين الرومانيين

منذ 14 ساعة
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مدرب الاتحاد يكشف عن سر ثقة الإدارات بالمدربين الرومانيين

طلال الغامدي (صدى):

تحدث مدرب الاتحاد كوزمين كونترا، عن سر ثقة الإدارات بالمدربين الرومانيين.

وقال كوزمين كونترا:"عديد من المدربين الرومانيين حققوا نجاحات في السعودية، والنتائج المذهلة لهم هي التي أجبرت الأندية السعودية على جلب عدد من مدربينا".

وأوضح:"تواصل معي النادي في بداية الصيف واتفقنا وكان الراتب جيدا، حقق المدرب البرازيلي كاريلي نتائج جيدة ولم يرغب رئيس الفريق أن يغادر، بالرغم أني إتفقت مع المدير الرياضي على العقد".

ولفت:"حققت ثلاث انتصارات وتعادل والأمور تسير على نحو جيد لكن قد أقيل بعد أسبوعين إذا لم أحصل على نتائج جيدة".

الاتحاد
نجاحات
كوزمين كونترا
المدربين الرومانيين

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 451
منذ 14 دقيقة
يا رجال في نهايه الدوري فريقك الثامن والاهلي السادس باقي الدوري في بدايته الاتحاد ليس كفؤ للمنافسه على الدوري مثل ارنب سياقات ال 5000 متر يتصدر اول ثلاث لفات وبعدين يطفي المبات اذا خلصو الرجاجيل وتسلمو الجوائز
واحد من الناس
واحد من الناس عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
الوووو قروهي تعال كلم الزول

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أحدث التعليقات

كجمغلو
النصر لا يقوى على حمد لله .. لولا الدلع للاعب ما تجرأ
كجمغلو
عاقبوا كفيلهم فهو الذي ارغمهم على التكدس .. هم لا حول لهم ولا قوة ...
ابا يوسف
يازينك ساكت بس بلاش تطبيل
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
مشكلة الذئب يأكل جزء بسيط فقط من الاغنام ويترك الباقي ...ويقضي على كل ما في الشبك من اغنام بنفس الطريقة

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