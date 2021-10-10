مدرب الاتحاد يكشف عن سر ثقة الإدارات بالمدربين الرومانيين

طلال الغامدي (صدى):
تحدث مدرب الاتحاد كوزمين كونترا، عن سر ثقة الإدارات بالمدربين الرومانيين.
وقال كوزمين كونترا:"عديد من المدربين الرومانيين حققوا نجاحات في السعودية، والنتائج المذهلة لهم هي التي أجبرت الأندية السعودية على جلب عدد من مدربينا".
وأوضح:"تواصل معي النادي في بداية الصيف واتفقنا وكان الراتب جيدا، حقق المدرب البرازيلي كاريلي نتائج جيدة ولم يرغب رئيس الفريق أن يغادر، بالرغم أني إتفقت مع المدير الرياضي على العقد".
ولفت:"حققت ثلاث انتصارات وتعادل والأمور تسير على نحو جيد لكن قد أقيل بعد أسبوعين إذا لم أحصل على نتائج جيدة".