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سائق يتفاجئ بحادث انقلاب غريب

منذ 9 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136006
منذ ساعة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله يسلمك ياام ماجد انا حتى وإن توقفت الفترة الماضيه لكني اتابعكم باهتمام والله يوفقكم لكل خير،،
ع. س. ع
بالتوفيق للاعب الخلوق؟؟؟؟؟ سبستيان جوفينكو
ع. س. ع
والزعيم عموم اللاعبين جاهزين لهزيمة الفريق الايراني والتأهل لنصف النهائي ومن ثم الانقضاض على البطولة الآسيوية الثامنة
ابو محمد 😎 ✍️
من حقهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما ادري انا فهمت صح والا الخبر يحناج تصحيح ..

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