حسم قضية عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك المصري

وكالات (صدى):
تستعد محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد إصدار حكمها في قضية عودة المستشار مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك المصري مجددًا.
ويأتي ذلك بعد طعن "مرتضى" على قرار أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب لنادي الزمالك المصري.
وينتظر الجماهير معرفة ما إذا كان "مرتضى" سيعود لرئاسة النادي أم لا وذلك إما بقرار المحكمة أو تنازل وزارة الرياضة عن دعواها.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة ضرورة قيام المجلس المنتخب بالدعوة للانتخابات وهو الأمر الذي يعني إمكانية عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك بعد نظر قضية مرتضي منصور وطعنه علي قرار استبعاده.