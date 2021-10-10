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حسم قضية عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك المصري

منذ 40 دقيقة
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حسم قضية عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك المصري

وكالات (صدى):

تستعد محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد إصدار حكمها في قضية عودة المستشار مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك المصري مجددًا.

ويأتي ذلك بعد طعن "مرتضى" على قرار أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب لنادي الزمالك المصري.

وينتظر الجماهير معرفة ما إذا كان "مرتضى" سيعود لرئاسة النادي أم لا وذلك إما بقرار المحكمة أو تنازل وزارة الرياضة عن دعواها.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة ضرورة قيام المجلس المنتخب بالدعوة للانتخابات وهو الأمر الذي يعني إمكانية عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك بعد نظر قضية مرتضي منصور وطعنه علي قرار استبعاده.

مرتضى منصور
الزمالك
وزارة الشباب والرياضة
عودة مرتضى منصور للزمالك
أشرف صبحي
انتخابات الزمالك

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10272
منذ 26 دقيقة
جالسين يماطلون بس اليوم قررت المحكمة الادارية ان يوم الاحد 24 سوف يصدر الحكم و ان شاء الله ربنا مع المستشارمرتضي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. شكلها من شرق آسيا ، وهذا راتبها الشهري ، فرحت فيه .. ما تنلاااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. احمد ربك على السلامه ..
نجاة محمد
جزاة الله كل خير

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