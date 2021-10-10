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مُسن يتفاجئ بحدث غير متوقع أثناء مشاهدته فيلم "جيمس بوند"

منذ ساعة
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مُسن يتفاجئ بحدث غير متوقع أثناء مشاهدته فيلم "جيمس بوند"

لندن (صدى):
شهدت دار سينما في شيفيلد، إنجلترا، حدث غير متوقع أثناء عرض أحد فيلم من سلسلة أفلام "جيمس بوند" والذي طُرِح مؤخرًا بعنوان "لا وقت للموت".

وتعرض المسن "مالكولم كلارك" البالغ من العمر 81 عامًا، لأزمة قلبية أثناء مشاهدته للفيلم برفقة زوجته، لكن 4 أشخاص من المتفرجين تدخلوا لإنقاذه.

وتطوعت سيدتان ورجلان لإنقاذ حياة المسن، وبالفعل تمكنوا من إنعاش قلب المسن، حتى وصل الأطباء ونقلوه إلى مستشفى الشمال العام.

وأعلنت أسرة المسن أن حالته الصحية بدأت تتجسن، مقدمين الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياة "كلارك".

سينما
أزمة قلبية
جيمس بوند
إنعاش
لا وقت للموت

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10272
منذ 29 دقيقة
اوكية صراحة خبر ما له داعي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. شكلها من شرق آسيا ، وهذا راتبها الشهري ، فرحت فيه .. ما تنلاااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. احمد ربك على السلامه ..
نجاة محمد
جزاة الله كل خير

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