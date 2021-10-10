مُسن يتفاجئ بحدث غير متوقع أثناء مشاهدته فيلم "جيمس بوند"

لندن (صدى):
شهدت دار سينما في شيفيلد، إنجلترا، حدث غير متوقع أثناء عرض أحد فيلم من سلسلة أفلام "جيمس بوند" والذي طُرِح مؤخرًا بعنوان "لا وقت للموت".
وتعرض المسن "مالكولم كلارك" البالغ من العمر 81 عامًا، لأزمة قلبية أثناء مشاهدته للفيلم برفقة زوجته، لكن 4 أشخاص من المتفرجين تدخلوا لإنقاذه.
وتطوعت سيدتان ورجلان لإنقاذ حياة المسن، وبالفعل تمكنوا من إنعاش قلب المسن، حتى وصل الأطباء ونقلوه إلى مستشفى الشمال العام.
وأعلنت أسرة المسن أن حالته الصحية بدأت تتجسن، مقدمين الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياة "كلارك".