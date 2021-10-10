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كيم كاردشيان توضح حقيقة ترشحها للرئاسة الأمريكية

منذ 7 ساعات
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كيم كاردشيان توضح حقيقة ترشحها للرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):

ردت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان على ما تم تداوله مؤخرًا من تقارير عن ترشحها للرئاسة الأمريكية.

وظهرت "كاردشيان" خلال برنامج "Saturday Night Live" قائلة: "أنا هنا في البرنامج لكي أعلن" ثم توقفت عن الكلام واستكملت: "أنا أمزح، لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة".

وسبق وأن ترشح طليق "كاردشيان" المغني الأمريكي كاني ويست للرئاسة في 2020، كما أعلن زوج والدتها السابق المتحول جنسيا، كايتلين جينر، العام الحالي ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وكانت "كيم" قد وجهت انتقادات لخوض زوجها السابق انتخابات الترشح للرئاسة مشيرة إلى أنها لا تدعم هذه الفكرة.

كيم كاردشيان
انتخابات الرئاسة الأمريكية
كاني ويست
ترشح كاردشيان للرئاسة الأمريكية
كايتلين جينر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18144
منذ 41 دقيقة
أنت لها .. فأمربكا منك وإليك .. تحتاج حنانك وجمالك لتبدو ألطف قليلا كونها اليوم عصا العالم

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أحدث التعليقات

Mona
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابن له بيت في جنات الفردوس الأعلى من...
بلبل البحر
كأنهم أصنام .. أعوذ بالله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. البنت التي اشتكت شجاعة الله يحفظها
د محمد ماجد بخش
ارتاح أحسن لك .. وافتح محل عندنا في السعودية يبيع المنتجات المصرية .. وهي غنية عن التعريف والدعاية .. أجدع منتوجات غذائية وحياتية

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