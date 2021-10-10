كيم كاردشيان توضح حقيقة ترشحها للرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
ردت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان على ما تم تداوله مؤخرًا من تقارير عن ترشحها للرئاسة الأمريكية.
وظهرت "كاردشيان" خلال برنامج "Saturday Night Live" قائلة: "أنا هنا في البرنامج لكي أعلن" ثم توقفت عن الكلام واستكملت: "أنا أمزح، لا يمكن أن يكون لدينا 3 سياسيين فاشلين في عائلة واحدة".
وسبق وأن ترشح طليق "كاردشيان" المغني الأمريكي كاني ويست للرئاسة في 2020، كما أعلن زوج والدتها السابق المتحول جنسيا، كايتلين جينر، العام الحالي ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.
وكانت "كيم" قد وجهت انتقادات لخوض زوجها السابق انتخابات الترشح للرئاسة مشيرة إلى أنها لا تدعم هذه الفكرة.