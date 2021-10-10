مختص يكشف عن العلامات الدالة على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث العقيد تركي الخليفة، عن العلامات الدالة على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، قائلا إن هناك علامات مشتركة لتعاطي المخدرات مثل العزلة والبعد عن المناسبات الاجتماعية.
وأشار تركي الخليفة خلال حوار بقناة الإخبارية، إلى أن العلامات تضمنت كثرة الغياب إذا كان في المدرسة والعصبية الزائدة وتقلب المزاج.
ولفت إلى علامات تدل على تعاطي المواد المنشطة وتشمل كثرة الكلام والثرثرة وتقلب المزاج، موضحا أن المتعاطي يفعل أي شئ دون تفكير بالعواقب.
وتابع أن المتعاطي يحدث له انفصال عن الواقع ويصاب بمرض جنون العظمة والشك والاضطهاد.