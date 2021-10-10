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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بحي السمراء بحائل

منذ 3 ساعات
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أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بحي السمراء بحائل

علي القحطاني (صدى):
دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بمنطقة حائل، والذي يحمل الرقم 263 على مستوى المملكة؛ حيث تم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأكدت الشركة أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الملك عبدالعزيز في حي السمراء بـ حائل ، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1864 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، فيما تضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء " اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، وزيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة، وأن افتتاح الفرع الجديد في حائل نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً.

وقالت أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.

 

فروع
المملكة
حائل‎
حي السمراء
أسواق عبدالله العثيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135996
منذ ساعة
موفقين خير ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. شكلها من شرق آسيا ، وهذا راتبها الشهري ، فرحت فيه .. ما تنلاااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. احمد ربك على السلامه ..
نجاة محمد
جزاة الله كل خير

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