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بالصور.. أهالي السيل الكبير شمال الطائف يطالبون بتطوير الحدائق

منذ ساعة
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بالصور.. أهالي السيل الكبير شمال الطائف يطالبون بتطوير الحدائق

خاص (صدى):
شكا سكان مركز السيل الكبير شمال محافظة الطائف من غياب التطوير لمركزهم على مدى سنوات لاسيما في الخدمات الأساسية؛ حيث استهجن بعضهم من عدم اهتمام أمانة محافظة الطائف بمركزهم خاصة مع وجود ميقات قرن المنازل ومشروع "إسكان البهيتة".

وقال محمد الثبيتي، أن مركز السيل الكبير يعتبر واجهة لمحافظة الطائف خاصة أنه يمر به عشرات الآلاف من أشقاءنا الخليجيين في طريقهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك عدد كبير من الحجاج ولذلك فإنه يفتقر للاهتمام خاصة من ناحية الحدائق.

وذكر ياسر العتيبي، أن حديقة السيل الكبير لا ترقى لمسمى حديقة نظرا لعدم الاهتمام بها وعدم وجود مناطق خضراء بها،

مضيفًا أن الكفرات والإطارات التالفة تحيط بألعاب الأطفال ودخول السيارات لوسطها؛ مما يثير الغبار على المتنزهين،

فيما ذكر نايف الثبيتي أن الحديقة الوحيدة بالسيل الكبير تحيط بها أشجارًا شوكية وأسلاكًا حديدية لفها الصدأ إضافة لعدم "سفلتة" كثير من الشوارع بين المنازل وعدم إنارتها.

وأشار إلى أن ذلك سبب للأهالي التعب من تطاير الغبار نتيجة الشوارع الترابية، فيما طالب خالد الثبيتي، إعطاء السيل الكبير أهمية مثل السيل الصغير والذي لا يكاد يوجد به شارع ترابي أو من غير إنارة، كما طالب بحديقة نموذجية بالسيل الكبير أسوة بحديقة السنابل التي افتتحت من قبل أمانة الطائف قبل أيام، فضلًا عن التوزيع العادل للمشاريع بين السيلين الكبير والصغير.

الطائف
السيل الصغير
السيل الكبير
تطوير
حدائق
مشاريع خدمية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135982
منذ 17 دقيقة
الصراحه منظرها يحزن ..

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أحدث التعليقات

عقد الماس
الله يحسن خادمتها
عقد الماس
والله كان عملي في المربع المذكور فيه كيان العمله هذا جهات المسيال قريب من المنشيه
عقد الماس
والله كان عملي في المربع المذكور فيه كيان العمله هذا جهات المسيال قريب من المنشيه
واضح ***وصريح
إيران هي بلد لدمار الدياروليست للعمار،، وعد وإغلط إبتداء من العراق، سوريا ، اليمن ولبنلن..
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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