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المسند يكشف عن موعد بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة

منذ ساعة
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المسند يكشف عن موعد بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة

علي القحطاني (صدى):
توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عن موعد بدء باكير المنخفضات الجوية الممطرة.

وقال “المسند”:متوقع يوم الثلاثاء القادم أن تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، والتي قد تؤثر على أجزاء محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف بزخات مطرية متواضعة.

وأضاف أن بعض الحسابات تُدخل الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة”.

وتابع أن دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريباً، عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة”.

القصيم
المسند
بواكير
المنخفضات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135982
منذ 13 دقيقة
الله يجيب الخير والبركه معه ..

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أحدث التعليقات

عقد الماس
الله يحسن خادمتها
عقد الماس
والله كان عملي في المربع المذكور فيه كيان العمله هذا جهات المسيال قريب من المنشيه
عقد الماس
والله كان عملي في المربع المذكور فيه كيان العمله هذا جهات المسيال قريب من المنشيه
واضح ***وصريح
إيران هي بلد لدمار الدياروليست للعمار،، وعد وإغلط إبتداء من العراق، سوريا ، اليمن ولبنلن..
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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