المسند يكشف عن موعد بدء بواكير المنخفضات الجوية الممطرة

علي القحطاني (صدى):
توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عن موعد بدء باكير المنخفضات الجوية الممطرة.
وقال “المسند”:متوقع يوم الثلاثاء القادم أن تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، والتي قد تؤثر على أجزاء محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف بزخات مطرية متواضعة.
وأضاف أن بعض الحسابات تُدخل الوسم اليوم 10 أكتوبر، وحسابات أخرى في 16 أكتوبر، وكلها عندي صحيحة”.
وتابع أن دخول الأنواء فيه مرونة لنحو 10 أيام تقريباً، عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة”.