أطعمة تسهم في إطالة العمر وأبرزها السمك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف ودهون أوميغا 3 والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى تساعد على عيش حياة طويلة وصحية.
وأكدت الدراسة على ضرورة تناول 5-9 حصص يوميا من الأطعمة التي تؤخر الشيخوخة، بما فيها التوت وزيت الزيتون والسمك والخضراوات والمكسرات، بحسب موقع ويب ميد الطبي الأمريكي.
التوت
يعتبر التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة و يساعد في الوقاية من السرطان وبعض أمراض الدماغ، بما في ذلك التوت المجمد أيضا.
زيت الزيتون
قد يكون لهذه الدهون الجيدة اللذيذة خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. تظهر بعض الدراسات أنه يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد.
السمك
أشارت الدراسة إلى أن تناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع أيضا إلى تقليل احتمالية إصابتك بالخرف. كما يمكن لدهون أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسلمون المرقط، أن تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ويمكن أن يساعد أيضا في تخفيف الالتهاب الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين عندما تسد الرواسب الدهنية الشرايين.
الفاصوليا
تساعد الفاصوليا في الهضم وتقليل فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري. ولأنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعدك على إنقاص الوزن أيضا.
الخضراوات
تحتوي الخضار على الألياف ومضادات الأكسدة وكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في حمايتك من الأمراض المزمنة.
المكسرات
المكسرات مليئة بالبروتينات النباتية الخالية من الكوليسترول والمواد المغذية الأخرى. اللوز غني بفيتامين E، الذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء.
الألبان
تساعد المشروبات المدعمة بفيتامين د مثل الحليب، الجسم على امتصاص الكالسيوم واستخدامه. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت من المحتمل أن تكون مصابا بهشاشة العظام أو ترقق العظام.
الحبوب الكاملة
تساعد الألياف في منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وأمراض الرتج. اختر الخبز والمعكرونة من الحبوب الكاملة والأرز البني أو البري بدلاً من الأبيض.