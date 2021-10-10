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القبض على 7 مخالفين للمتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

منذ ساعة
1636
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القبض على 7 مخالفين للمتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.

وضبط بحوزتهم (1461) شريحة و(4) أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض
منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
مخالفين
مكافحة الجرائم
نظام الإقامة
شرائح الاتصال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135971
منذ دقيقتين
شرشحوهم ونكلوا فيهم ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بئس الفاعل والمفعول به ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ثمين جداً جداً .. ولكم مني جزيل الشكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. وهذا هو الهدف من صحفنا المبجله ( وعلى رأسها صحيفة صدى ) ان يوصلوا الصوت للمسؤول .. .. جزاكم الله خير...
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحوهم ونكلوا فيهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ماعليكم زود يا دكتور محمد ، ليش تحرجنا هداك الله .. .. استجابة لكلام الأخ الدكتور الحبيب اقول والمستعان باالله : أوزني المرتبه...

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