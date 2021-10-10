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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي في جازان

منذ ساعة
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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي في جازان

جازان (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي القصيم وجازان، (3) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جازان
القصيم
الأمن العام
الجهات الأمنية
مخالفين
نظام البيئة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135968
منذ دقيقتين
المخالف تخالف ضلوعه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بئس الفاعل والمفعول به ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ثمين جداً جداً .. ولكم مني جزيل الشكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. وهذا هو الهدف من صحفنا المبجله ( وعلى رأسها صحيفة صدى ) ان يوصلوا الصوت للمسؤول .. .. جزاكم الله خير...
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحوهم ونكلوا فيهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ماعليكم زود يا دكتور محمد ، ليش تحرجنا هداك الله .. .. استجابة لكلام الأخ الدكتور الحبيب اقول والمستعان باالله : أوزني المرتبه...

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