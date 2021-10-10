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سائق شاحنة يوثق حادث مروع وسط الثلوج
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474
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135968
منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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