زوج أصالة: معجزتي في زمن اللا معجزات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عبر الشاعر العراقي فائق حسن، عن حبه لزوجته الفنانة السورية، أصالة، عبر رسالة رومانسية نشرها مع صورة تجمعهما، على حسابه في "إنستغرام".
وكتب فائق حسن على الصورة: "كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق"، مضيفًا: "يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!!".
وتابع الشاعر العراقي: "يا أنت..يا معجم الأمنيات..كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة، وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي أنتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت أتوقعه..انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".
ومن جانبها، ردت أصالة على كلمات زوجها: "أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح..الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق..وجوابا على سؤالك اليومي قديش؟ كتير كتير".