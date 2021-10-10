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هذا اللى صدق مقرود
منذ ساعة
638
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135968
منذ 13 دقيقة
فعلاً مقرود ومحرود ، وبكبوت السياره مصيود ..
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أحدث التعليقات
ابوغلا
ياليت الموقع والحي وينه فيه المطعم
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
زاير الشمالي
صلاة العشق!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
فعلاً مقرود ومحرود ، وبكبوت السياره مصيود ..
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