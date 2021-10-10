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صورة قديمة لجامع ناصر بن زرعة بمحافظة الأحساء
منذ 9 ساعات
1587
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الأحساء
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جامع ناصر بن زرعة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136006
منذ 59 دقيقة
ما شاء الله .. منظر بهيج ..
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أحدث التعليقات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله يسلمك ياام ماجد انا حتى وإن توقفت الفترة الماضيه لكني اتابعكم باهتمام والله يوفقكم لكل خير،،
ع. س. ع
بالتوفيق للاعب الخلوق؟؟؟؟؟ سبستيان جوفينكو
ع. س. ع
والزعيم عموم اللاعبين جاهزين لهزيمة الفريق الايراني والتأهل لنصف النهائي ومن ثم الانقضاض على البطولة الآسيوية الثامنة
ابو محمد 😎 ✍️
من حقهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما ادري انا فهمت صح والا الخبر يحناج تصحيح ..
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